Подготовлен проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений ТСЖ

Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлен проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников жилья за эксплуатацию и сохранность общего имущества. Документ обсуждался сегодня на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

К решению вопроса об усилении ответственности председателей ТСЖ подвела сама жизнь, отметил глава государства. "Все мы видели, какой ущерб был нанесен зданиям, сооружениям и общественному имуществу в результате так называемых протестных акций, - обратил внимание Президент. - В подавляющем большинстве случаев это происходило при попустительстве, а иногда и по инициативе руководителей организаций собственников жилья. На устранение последствий и наведение порядка тратились огромные деньги".

"Мной давались поручения об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников и иных организаций за необеспечение сохранности, надлежащей эксплуатации и содержания общего имущества", - напомнил глава государства.-0-