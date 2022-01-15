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Лукашенко прибыл на военный аэродром Мачулищи на встречу с белорусскими миротворцами

15.01.2022 11:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на военном аэродроме Мачулищи встречается с миротворческим контингентом, вернувшимся накануне из Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

В Казахстане белорусские миротворцы в составе сил ОДКБ принимали участие в операции по урегулированию кризисной ситуации.

Как сообщалось, 14 января завершился вывод белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ из Казахстана. Доставка миротворцев осуществлялась Воздушно-космическими силами России. Десять самолетов с белорусскими военными на борту приземлились на военном аэродроме Мачулищи.

"Вывод белорусских военнослужащих из Республики Казахстан завершен. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. Поставленные задачи успешно выполнены", - отметили в Министерстве обороны.-0-

 
 
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В Казахстане белорусские миротворцы в составе сил ОДКБ принимали участие в операции по урегулированию кризисной ситуации.
 
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