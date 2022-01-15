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Лукашенко: угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства
15.01.2022 11:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства приветствовал военнослужащих на родной земле, отметив успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации.
"Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве", - сказал Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
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Глава государства приветствовал военнослужащих на родной земле, отметив успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию...
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