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Лукашенко: белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане

15.01.2022 11:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы с честью выполнили задачи по обеспечению безопасности важнейших государственных и военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Сегодня на вас равняются военнослужащие Беларуси и России. Вами гордятся семьи и весь белорусский народ", - обратился к военнослужащим Александр Лукашенко.

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15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом Президент...
 
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