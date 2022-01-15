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Лукашенко: белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане
15.01.2022 11:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы с честью выполнили задачи по обеспечению безопасности важнейших государственных и военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Сегодня на вас равняются военнослужащие Беларуси и России. Вами гордятся семьи и весь белорусский народ", - обратился к военнослужащим Александр Лукашенко.
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15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом Президент...
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