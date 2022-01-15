Лукашенко: операция ОДКБ - сигнал всем, кто точит меч по периметру наших границ

Источник материала: БелТА

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Операция ОДКБ в Казахстане - сигнал всем, кто точит меч по периметру белорусско-российской границы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, вернувшимся накануне из Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это сигнал всем, кто точит меч по периметру белорусско-российских границ", - сказал Александр Лукашенко.

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