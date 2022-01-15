Лукашенко заявил о появлении эффективного механизма борьбы с цветными революциями

Источник материала: БелТА

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Усилия стран Организации Договора о коллективной безопасности по урегулированию ситуации в Казахстане показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переброска контингента войск стран-союзниц в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране, - сказал Александр Лукашенко. - Наши общие усилия не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности".

Глава государства заметил, что операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. "Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями", - заявил Президент.

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