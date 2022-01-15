﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко заявил о появлении эффективного механизма борьбы с цветными революциями

15.01.2022 11:21 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Усилия стран Организации Договора о коллективной безопасности по урегулированию ситуации в Казахстане показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переброска контингента войск стран-союзниц в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление конституционного порядка в стране, - сказал Александр Лукашенко. - Наши общие усилия не только охладили пыл террористов и экстремистов, управляемых извне, но и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал Организации Договора о коллективной безопасности".

Глава государства заметил, что операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. "Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями", - заявил Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Переброска контингента войск стран-союзниц в кратчайшие сроки устранила угрозу разрушения государства, обеспечила стабилизацию ситуации и восстановление...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by