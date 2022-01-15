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Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ в Казахстане

15.01.2022 11:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, раскрыл некоторые подробности подготовки недавней операции ОДКБ в этой стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - рассказал Александр Лукашенко.-0-

 
 
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"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа", - рассказал...
 
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