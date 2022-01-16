Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Леонида Захлевного с юбилеем

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Леонида Захлевного с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что более 30 лет заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки "Бяседа" под руководством Леонида Захлевного завоевывает сердца многочисленных поклонников и обогащает национальное наследие.

"Вся ваша жизнь - пример самоотверженного служения отечественной культуре, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Уверен, что ваше творчество, наполненное глубоким патриотизмом, искренней любовью к Родине, и в дальнейшем будет дарить любителям музыкального искусства радость и яркие эмоции".-0-