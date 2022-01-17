Лукашенко: у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины

Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент заявил, что настораживает обстановка на южных рубежах Беларуси. "Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - сыронизировал Александр Лукашенко.

В Украине у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье", в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих. "То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны", - констатировал Президент.-0-