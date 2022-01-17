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Лукашенко: у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины
17.01.2022 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая
Президент заявил, что настораживает обстановка на южных рубежах Беларуси. "Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут "защищаться от мигрантов из Беларуси", - сыронизировал Александр Лукашенко.
В Украине у белорусских границ проводится спецоперация "Полесье", в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих. "То есть динамика такова, что идет наращивание военного контингента на южных границах нашей страны", - констатировал Президент.-0-
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У границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад о замысле...
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