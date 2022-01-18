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Лукашенко поздравил народную артистку России Тамару Гвердцители с днем рождения
18.01.2022 07:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Тамару Гвердцители с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Верность любимому делу, большой талант и безграничная преданность профессии снискали вам широкое признание ценителей музыкального искусства и настоящую народную любовь, - говорится в поздравлении. - Вы по праву принадлежите к числу выдающихся артистов, чье творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства".
Глава государства выразил уверенность, что деятельность артистки еще долгие годы будет приносить радость многочисленным поклонникам, способствовать развитию культурных связей между народами Беларуси и России.
Александр Лукашенко пожелал Тамаре Гвердцители здоровья, новых свершений, счастья и благополучия.-0-
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Глава государства выразил уверенность, что деятельность артистки еще долгие годы будет приносить радость многочисленным поклонникам, способствовать развитию...
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