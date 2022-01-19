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Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Ножкина с 85-летием
19.01.2022 07:11 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваше творчество, в котором воплотились лучшие традиции советской школы искусства, завоевало признание и любовь публики. Благодаря уникальному профессиональному мастерству вы сыграли роли, покорившие сердца миллионов зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят Михаила Ножкина как замечательного актера и поэта, плодотворная деятельность которого способствует расширению и обогащению культурных связей между двумя народами.
Александр Лукашенко пожелал артисту доброго здоровья, долголетия, вдохновения и оптимизма.-0-
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Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят Михаила Ножкина как замечательного актера и поэта, плодотворная деятельность которого способствует...
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