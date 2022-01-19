﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Убежден, что граждане под надежной защитой". Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником

19.01.2022 07:11 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы первые приходите на помощь попавшим в беду людям, смело отвечаете на вызовы природных катаклизмов, профессионально выполняете свой долг, доставляете гуманитарную помощь населению стран, пострадавших от катастроф и стихийных бедствий", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что, демонстрируя преданность своему делу, мужество и отвагу в самых трудных и опасных ситуациях, спасатели каждый раз проходят проверку на прочность с честью и достоинством.

Особые слова признательности Президент адресовал ветеранам, которые создавали спасательное ведомство Беларуси и вписали немало славных страниц в его историю.

"Убежден, что безопасность граждан и впредь будет под надежной защитой сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Благодарю всех, кто выбирает связанную с риском, но такую важную для людей профессию спасателя", - говорится в поздравлении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГГлава государства подчеркнул, что, демонстрируя преданность своему делу, мужество и отвагу в самых трудных и опасных ситуациях, спасатели каждый раз проходят...
 
Новости дня
Новости политики
 
Посол Беларуси в России находится на медобследовании, его состояние удовлетворительное
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by