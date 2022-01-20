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Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Аллегрову с юбилеем

20.01.2022 07:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Ирину Аллегрову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службебелорусского лидера.

"Благодаря яркой манере исполнения, мощной энергетике и неповторимому обаянию вы завоевали сердца поклонников по всему миру", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что в Беларуси Ирину Аллегрову знают и любят как талантливую и искреннюю артистку, беззаветно преданную искусству: "Ваше творчество, близкое и понятное слушателям разных поколений, пользуется заслуженной популярностью, способствует укреплению дружбы между нашими народами".

Александр Лукашенко пожелал Ирине Аллегровой доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Благодаря яркой манере исполнения, мощной энергетике и неповторимому обаянию вы завоевали сердца поклонников по всему миру", - говорится в поздравлении.
 
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