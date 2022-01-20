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Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Аллегрову с юбилеем
20.01.2022 07:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Ирину Аллегрову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Благодаря яркой манере исполнения, мощной энергетике и неповторимому обаянию вы завоевали сердца поклонников по всему миру", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что в Беларуси Ирину Аллегрову знают и любят как талантливую и искреннюю артистку, беззаветно преданную искусству: "Ваше творчество, близкое и понятное слушателям разных поколений, пользуется заслуженной популярностью, способствует укреплению дружбы между нашими народами".
Александр Лукашенко пожелал Ирине Аллегровой доброго здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений.-0-
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"Благодаря яркой манере исполнения, мощной энергетике и неповторимому обаянию вы завоевали сердца поклонников по всему миру", - говорится в поздравлении.
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