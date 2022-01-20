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Захарова в связи с заявлениями госдепа США по Беларуси усомнилась в качестве американского образования
20.01.2022 11:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с заявлениями госдепа США по Беларуси усомнилась в качестве американского образования. Об этом она сказала сегодня на брифинге, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА высказывание некоего представителя госдепартамента США, что якобы через территорию Беларуси может быть атакована Украина, а изменение Конституции Беларуси якобы может привести к размещению на территории страны ядерных сил России.
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Захарова в связи с заявлениями госдепа США по Беларуси усомнилась в качестве американского образования
20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с заявлениями госдепа США по Беларуси...
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