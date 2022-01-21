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Лукашенко сегодня рассмотрит вопросы укрепления военной безопасности Беларуси
21.01.2022 09:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 января, Лунинец /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Брестскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства в Лунинецком районе посетит военные объекты, где ему доложат об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Здесь же пройдет совещание по укреплению военной безопасности Беларуси.-0-
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Глава государства в Лунинецком районе посетит военные объекты, где ему доложат об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне....
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