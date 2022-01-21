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Лукашенко: границу с Украиной надо надежно защитить на случай непредсказуемости, неадекватности

21.01.2022 12:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 января, Лунинец /Корр. БЕЛТА/. Границу с Украиной надо надежно защитить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Лунинецком районе на совещании по укреплению военной безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы собрались здесь, в тихом, спокойном уголке нашей Беларуси, чтобы обсудить вопросы безопасности нашего государства. Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - подчеркнул белорусский лидер.

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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Лунинецком районе на совещании по укреплению военной безопасности Беларуси.
 
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