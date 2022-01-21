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Лукашенко рассказал, кто стоял за мятежом в Казахстане

21.01.2022 14:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, кто стоял за мятежом в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва, Польша, а потом Украина. А финансировали и направляли американцы. Мы это видели - спецслужбы. А там работали спецслужбы определенных стран. И до сих пор этого не видно. Понятно, своя специфика в Казахстане. Но и они светиться не хотят. Но без спецслужб такие акции мгновенно, в течение суток, скоординированные не проводятся. Почерк мы видим. И спецслужбы наши и российские, да и казахи, они видят этот почерк. Придет время, захотят - скажут", - отметил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Из белорусского опыта они сделали выводы. Вы же даже не заметили, кто стоял за этими бандформированиями и за этим мятежом в Алматы. А у нас это было видно: Литва,...
 
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