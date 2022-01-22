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Лукашенко: перед дипломатами стоит непростая задача по обеспечению суверенного будущего Беларуси
22.01.2022 07:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В нынешней ситуации, когда основополагающие принципы международных отношений, безопасность и стабильность в мире и регионе подвергаются серьезным испытаниям, перед белорусской дипломатией стоят непростые задачи по обеспечению суверенного будущего Республики Беларусь, формированию благоприятных внешних факторов устойчивого социально-экономического развития страны и укрепления благосостояния народа", - говорится в поздравлении.
Глава государства сделал акцент на том, что в основе деятельности по расширению сотрудничества Беларуси с союзниками и партнерами за рубежом, наращиванию взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей, представлению государственных интересов в международных организациях должны лежать преданность Родине и патриотизм, высокий профессионализм и максимальная самоотдача.
"Уверен, что белорусские дипломаты и впредь будут самоотверженно трудиться в интересах укрепления независимости и суверенитета Беларуси, делать все возможное для усиления позиций и авторитета нашей страны на мировой арене", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал работникам и ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству.-0-
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"Уверен, что белорусские дипломаты и впредь будут самоотверженно трудиться в интересах укрепления независимости и суверенитета Беларуси, делать все возможное для...
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