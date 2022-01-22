Лукашенко: перед дипломатами стоит непростая задача по обеспечению суверенного будущего Беларуси

Источник материала: БелТА

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В нынешней ситуации, когда основополагающие принципы международных отношений, безопасность и стабильность в мире и регионе подвергаются серьезным испытаниям, перед белорусской дипломатией стоят непростые задачи по обеспечению суверенного будущего Республики Беларусь, формированию благоприятных внешних факторов устойчивого социально-экономического развития страны и укрепления благосостояния народа", - говорится в поздравлении.

Глава государства сделал акцент на том, что в основе деятельности по расширению сотрудничества Беларуси с союзниками и партнерами за рубежом, наращиванию взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей, представлению государственных интересов в международных организациях должны лежать преданность Родине и патриотизм, высокий профессионализм и максимальная самоотдача.

"Уверен, что белорусские дипломаты и впредь будут самоотверженно трудиться в интересах укрепления независимости и суверенитета Беларуси, делать все возможное для усиления позиций и авторитета нашей страны на мировой арене", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал работникам и ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству.-0-