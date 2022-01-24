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Лукашенко сегодня утвердит решение на охрану госграницы
24.01.2022 10:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня утвердит решение на охрану Государственной границы, сообщает БЕЛТА.
"Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы", - отметили в Telegram-канале "Пул Первого".
Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо также доложит главе государства об обстановке на белорусских рубежах.-0-
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"Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы", - отметили в Telegram-канале "Пул Первого". Председатель Государственного пограничного комитета...
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