﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко сегодня утвердит решение на охрану госграницы

24.01.2022 10:09 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня утвердит решение на охрану Государственной границы, сообщает БЕЛТА. 

"Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы", - отметили в Telegram-канале "Пул Первого".

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо также доложит главе государства об обстановке на белорусских рубежах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы", - отметили в Telegram-канале "Пул Первого". Председатель Государственного пограничного комитета...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by