Лукашенко сегодня утвердит решение на охрану госграницы

Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня утвердит решение на охрану Государственной границы, сообщает БЕЛТА.

"Процедура для начала года традиционная, но в этот раз есть нюансы", - отметили в Telegram-канале "Пул Первого".

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо также доложит главе государства об обстановке на белорусских рубежах.-0-