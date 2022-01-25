Лукашенко прокомментировал разговоры о неизбежности войны

Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук прокомментировал разговоры о якобы неизбежности войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в последнее время много разговоров о якобы неизбежности войны, которые наверняка настораживают многих людей.

"Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как Президента, но и как человека, отвечающего за Вооруженные Силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военноначальников не хотел бы", - подчеркнул он. Однако это не означает, что нужно бездействовать, тем более когда перед глазами есть пример начала Великой Отечественной войны. "Мы самоуспокоились, все было хорошо. Сейчас мы говорим, что хотели время потянуть, отсрочить, подготовиться к войне. Мы, наверное, всегда были к чему-то не готовы. А надо было держать ухо востро. Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать", - подчеркнул белорусский лидер.

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