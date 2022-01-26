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Лукашенко: Беларусь заинтересована расширять взаимодействие с Австралией в различных отраслях

26.01.2022 07:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Австралии с национальным праздником - Днем Австралии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в этом году Беларусь и Австралия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, однако летопись хороших партнерских связей между двумя странами насчитывает значительно больший период.

"Беларусь и Австралию, как бы далеко они ни находились друг от друга, объединяют не только устойчивые деловые контакты, успешная реализация гуманитарных проектов, но в первую очередь крепкие человеческие отношения, в том числе благодаря сотням семьям с белорусскими корнями, которые сейчас живут на австралийской земле", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подтвердил неизменную заинтересованность Минска в расширении плодотворного взаимодействия в различных отраслях. Глава государства пожелал народу Австралии мира, благополучия и процветания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что в этом году Беларусь и Австралия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, однако летопись хороших партнерских...
 
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