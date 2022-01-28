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В СНГ примут план действий по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам

28.01.2022 09:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты стран СНГ согласовали проект плана совместных действий по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам. Документ решено внести в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании экспертной группы по доработке и согласованию проекта плана, которое состоялось 27 января в штаб-квартире СНГ в Минске, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполкома Содружества.

Разработка проекта плана обусловлена распространением устойчивости к противомикробным препаратам, несущей биологические и экономические угрозы для государств СНГ. Он подготовлен с учетом международных норм и документов, принятых в данной сфере, национальных стратегий и планов стран Содружества, определяющих комплексный и межсекторальный подход для отраслей, где используются противомикробные препараты (здравоохранение, сельское хозяйство, в том числе животноводство, растениеводство, разведение аквакультуры, производство и оборот пищевой продукции, охрана окружающей среды).

Целью проекта плана является развитие сотрудничества и реализация скоординированных действий государств СНГ в области предупреждения и ограничения распространения устойчивости к противомикробным препаратам на основе обмена опытом в области лучших практик с использованием инструментов, одобренных международными профильными организациями, включая ВОЗ, ФАО и другие организации ООН, направленных на здоровьесбережение граждан.

Документ включает организационно-правовые и организационно-практические мероприятия, информационное и научное обеспечение мероприятий, а также кадровое обеспечение.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В заседании экспертной группы по доработке и согласованию проекта плана, которое состоялось 27 января в штаб-квартире СНГ в Минске, приняли участие представители...
 
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