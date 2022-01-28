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Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию - главное

28.01.2022 11:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января во Дворце Республики обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

На мероприятие приглашен широкий круг участников - более 2,5 тыс. человек. Такой широкий формат - инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую глава государства поддержал. В итоге кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска традиционно среди приглашенных - высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры.

Послание Президента Беларуси народу и парламенту - прямая трансляция

Основные тезисы Послания Президента Беларуси - в текстовой онлайн-трансляции БЕЛТА

11:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

 
Теги: Минск
 
 
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Основные тезисы Послания Президента Беларуси - в онлайн-трансляции БЕЛТА.
 
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