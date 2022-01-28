Лукашенко: нужно не только сохранить страну в жерновах нового передела мира, но и построить наше будущее

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно не только сохранить страну в жерновах нового передела мира, но и построить наше будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

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