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Лукашенко рассказал, в каких случаях возможна война

28.01.2022 11:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, она будет. Но только в двух случаях", - заявил белорусский лидер.

Один из них - если против Беларуси будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Второй - если будет совершено нападение на союзника - Россию, и тогда Беларусь подключится в рамках союзных договоренностей.

"Мы категорически не приемлем войну. Война - это очень плохо, это страшно", - подчеркнул глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы категорически не приемлем войну. Война - это очень плохо, это страшно", - подчеркнул глава государства.
 
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