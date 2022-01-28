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Конституция - это только начало. Депутат о том, что будет после референдума
28.01.2022 11:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К обсуждению проекта Конституции подключились фактически все трудовые коллективы. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. "Я думаю, что нам важно здесь не сбавлять темп, потому что Конституция - это только начало. Впереди большая работа по реализации изменений и дополнений в Основном законе, которые народ поддержит. Мы сегодня сформировали четкое политическое представление, куда должна двигаться Беларусь, объяснили, что для нас ценно, и мы не можем ни в коем случае это потерять".
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К обсуждению проекта Конституции подключились фактически все трудовые коллективы. Об этом заявил депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.
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