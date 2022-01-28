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Лукашенко назвал Послание как три вопроса к белорусскому народу
28.01.2022 11:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Послание белорусскому народу и Национальному собранию как три вопроса к белорусскому народу, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Послание белорусскому народу и Национальному собранию как три...
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