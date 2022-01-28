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Лукашенко о милитаризации Польши: такая эскалация вдоль наших границ недопустима
28.01.2022 11:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскалация напряженности вдоль белорусских границ недопустима. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь сегодня с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
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Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь сегодня с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
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