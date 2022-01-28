|
Лукашенко: с Литвой надо разговаривать жестко и прагматично
28.01.2022 11:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С Литвой надо разговаривать жестко и прагматично, принуждая к выполнению договорных обязательств. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь сегодня с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С Литвой надо разговаривать жестко и прагматично, принуждая к выполнению договорных обязательств. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко,...
|
Архив (Новости Политики)