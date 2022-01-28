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Лукашенко: Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния
28.01.2022 11:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"В масштабах планеты подорвано доверие друг к другу. Реанимированы давние споры и противоречия. Пограничные инциденты, локальные конфликты, кибератаки, битвы вакцин - все это реалии сегодняшнего дня, порожденные буквально в последние годы. И Беларусь, находясь на стыке цивилизаций, - в эпицентре данных процессов", - заявил Александр Лукашенко.-0-
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"Реанимированы давние споры и противоречия. Пограничные инциденты, локальные конфликты, кибератаки, битвы вакцин - все это реалии сегодняшнего дня, порожденные...
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