Лукашенко: Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В масштабах планеты подорвано доверие друг к другу. Реанимированы давние споры и противоречия. Пограничные инциденты, локальные конфликты, кибератаки, битвы вакцин - все это реалии сегодняшнего дня, порожденные буквально в последние годы. И Беларусь, находясь на стыке цивилизаций, - в эпицентре данных процессов", - заявил Александр Лукашенко.-0-