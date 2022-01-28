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Лукашенко о миграционном кризисе: это эффект бумеранга от действий западных политиков на Востоке
28.01.2022 11:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему причин миграционного кризиса в Европе, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию...
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