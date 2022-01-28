Лукашенко: Запад пытается лепить из Беларуси агрессора, но мы будем настойчивыми на пути к миру

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад сделал все, чтобы Беларусь перестала быть источником мира, но республика будет настойчива и последовательна на пути к миру. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

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