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Первый вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли платить за собственные оборону и государство?
28.01.2022 11:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вопрос от Президента Беларуси Александра Лукашенко к народу - готовы ли граждане платить за собственные оборону и государство. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?" - спросил Президент.
В начале Послания он заявил, что намерен адресовать народу три вопроса.
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"Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?" - спросил Президент.
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