Первый вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли платить за собственные оборону и государство?

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вопрос от Президента Беларуси Александра Лукашенко к народу - готовы ли граждане платить за собственные оборону и государство. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?" - спросил Президент.

В начале Послания он заявил, что намерен адресовать народу три вопроса.

/Будет дополнено/.-0-