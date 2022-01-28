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Лукашенко: Беларусь будет укреплять мощь своей армии

28.01.2022 11:31 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет укреплять мощь своей армии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, необходимо вывести на качественно новый уровень систему обеспечения национальной безопасности, особенно в сфере обороны, повышать оснащенность воинских частей вооружением и техникой, обучать личный состав войск современным методам и способам отражения угроз, развивать территориальную оборону.

"Наша армия компактна, маневренна, боеспособна. Ее мощь будем укреплять", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что уже поставлены на поток ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома. "А недостающее закупим. На фоне текущих событий это особенно важно. Чтобы вы понимали: это недешево, но основное оружие мы должны иметь в достатке", - подчеркнул Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Президента, необходимо вывести на качественно новый уровень систему обеспечения национальной безопасности, особенно в сфере обороны, повышать...
 
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