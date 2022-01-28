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Лукашенко: Запад в целях ослабления России продолжит расшатывать постсоветское пространство
28.01.2022 11:31 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад в целях ослабления России продолжит расшатывать постсоветское пространство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ситуация в Казахстане показала, что не только славянское, но и центральноазиатское братство стало мишенью. Очевидно, что Запад в целях ослабления России продолжит тактику по расшатыванию постсоветского пространства. Должны ли мы во всей этой ситуации реагировать и наращивать свои оборонительные возможности? Ответ очевиден. Хочешь мира - увы, готовься к войне…" - сказал Александр Лукашенко.
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"Очевидно, что Запад в целях ослабления России продолжит тактику по расшатыванию постсоветского пространства. Должны ли мы во всей этой ситуации реагировать и...
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