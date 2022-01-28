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Лукашенко: братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых амбиций

28.01.2022 11:31 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Братство белорусов, россиян и украинцев выше надуманных обид и местечковых политических амбиций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все большую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что для Запада важно "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство". "Но мы - родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни - из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы нам ни стоило. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания", - заявил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент подчеркнул, что для Запада важно "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство".
 
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