|
Лукашенко: на преодоление последствий пандемии в здравоохранении уже потрачено около $2 млрд
28.01.2022 11:43 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На преодоление последствий пандемии только в сфере здравоохранения уже потрачено около $2 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На преодоление последствий пандемии только в сфере здравоохранения уже потрачено около $2 млрд. Об этом...
|
Архив (Новости Политики)