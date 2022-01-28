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Американский политолог: мудрость белорусского народа спасла его от цветных революций

28.01.2022 11:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сегодня одна из немногих стран, которая сохранила свою независимость и национальное достояние, несмотря на внешние вызовы и угрозы. Такое мнение высказал американский политолог Стив Самарин в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Эксперт считает, что богатая история и мудрость белорусского народа позволила нашему государству продолжить путь эволюционного развития, а не шоковой терапии и цветных революций.

"Беларусь выдержала этот сильный натиск и с большой честью вышла из этого положения, - сказал Стив Самарин. - Те, кто пытался раскачать лодку, просто утерлись и вынуждены были понять, что ничего не получится, что все их намерения и все их планы оказались тщетными. Белорусский народ уже давным-давно выбрал курс на стабильную модернизацию. Модернизируется экономика, социальная составляющая жизни, политическая система, то есть все идет нормально своим путем. И попытки раскачать лодку, попытки создать нестабильность никогда не имели успеха и не будут иметь успеха. Может быть, где-то, но никак не в Беларуси, народ-то Беларуси очень образованный, очень мудрый, и Беларусь имеет очень богатую историю. И люди понимают, где действительно нужно встать на защиту своих интересов, а где просто идет явная попытка дестабилизировать ситуацию".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь сегодня одна из немногих стран, которая сохранила свою независимость и национальное достояние, несмотря на внешние вызовы и угрозы. Такое мнение высказал...
 
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