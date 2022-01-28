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В Польше хотели захватить белорусского пограничника для последующего обмена на Эмиля Чечко
28.01.2022 11:43 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше хотели захватить белорусского пограничника для последующего обмена на польского военнослужащего, который ранее попросил политического убежища в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
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Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
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