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Президент отметил, что День народного единства стал актом исторической справедливости
28.01.2022 11:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. День народного единства стал актом исторической справедливости. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. День народного единства стал актом исторической справедливости. Такое мнение высказал Президент Беларуси...
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