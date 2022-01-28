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Президент отметил важность расследования преступлений против белорусского народа в годы ВОВ
28.01.2022 11:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, отметил важность и актуальность инициативы Генеральной прокуратуры по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, отметил важность и актуальность инициативы...
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