Лукашенко: на Беларусь давят в том числе за ее особый путь в преодолении пандемии

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Беларусь давят в том числе за ее особый путь в преодолении пандемии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

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