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Лукашенко: нужно строить государство исходя из наших ментальных традиций
28.01.2022 11:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию подчеркнул,...
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