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Лукашенко: жизнеспособность нации зависит от глубины и богатства духовного наследия
28.01.2022 11:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жизнеспособность нации зависит от глубины и богатства духовного наследия. Такое мнение высказал сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жизнеспособность нации зависит от глубины и богатства духовного наследия. Такое мнение высказал сегодня в...
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