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Лавров: ситуацию с правами человека на пространстве СНГ должен оценивать не Запад, а само Содружество

28.01.2022 11:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ситуацию с правами человека на пространстве СНГ должен оценивать не Запад, а само Содружества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня в интервью ряду российских радиостанций, передает корреспондент БЕЛТА.

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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня в интервью ряду российских радиостанций.
 
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