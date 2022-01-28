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Лавров: ситуацию с правами человека на пространстве СНГ должен оценивать не Запад, а само Содружество
28.01.2022 11:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ситуацию с правами человека на пространстве СНГ должен оценивать не Запад, а само Содружества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня в интервью ряду российских радиостанций, передает корреспондент БЕЛТА.
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Лавров: ситуацию с правами человека на пространстве СНГ должен оценивать не Запад, а само Содружество
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня в интервью ряду российских радиостанций.
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