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Лукашенко: в августе 2020-го была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации
28.01.2022 11:55 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В августе 2020 года была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В августе 2020 года была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации. Об этом Президент...
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