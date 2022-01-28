﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: в августе 2020-го была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации

28.01.2022 11:55 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В августе 2020 года была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В августе 2020 года была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации. Об этом Президент...
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент отметил, что День народного единства стал актом исторической справедливости
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by