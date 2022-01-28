|
Лавров обратил внимание нового посла России в Беларуси на необходимость выравнивания прав белорусов и россиян
28.01.2022 12:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание нового посла России в Беларуси Бориса Грызлова на необходимость продолжения работы по выравниванию прав белорусов и россиян. Об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства рассказал сегодня в интервью ряду российских радиостанций, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лавров обратил внимание нового посла России в Беларуси на необходимость выравнивания прав белорусов и россиян
Об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства рассказал сегодня в интервью ряду российских радиостанций.
|
Архив (Новости Политики)