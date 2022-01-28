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Лавров обратил внимание нового посла России в Беларуси на необходимость выравнивания прав белорусов и россиян

28.01.2022 12:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание нового посла России в Беларуси Бориса Грызлова на необходимость продолжения работы по выравниванию прав белорусов и россиян. Об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства рассказал сегодня в интервью ряду российских радиостанций, передает корреспондент БЕЛТА.

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Об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства рассказал сегодня в интервью ряду российских радиостанций.
 
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