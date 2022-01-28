Лукашенко дал совет беглым: домой, кайтесь и становитесь на колени!

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие беглые разочарованы той жизнью, в которой оказались. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посоветовал этим людям: "Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени! Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком!"

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