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Лукашенко дал совет беглым: домой, кайтесь и становитесь на колени!

28.01.2022 12:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие беглые разочарованы той жизнью, в которой оказались. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посоветовал этим людям: "Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени! Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком!"

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства посоветовал этим людям: "Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени! Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком!"
 
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