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Лукашенко дал совет беглым: домой, кайтесь и становитесь на колени!
28.01.2022 12:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие беглые разочарованы той жизнью, в которой оказались. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства посоветовал этим людям: "Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени! Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком!"
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Глава государства посоветовал этим людям: "Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени! Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком!"
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