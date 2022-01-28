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Лукашенко дал рецепт от двоевластия в случае принятия обновленной Конституции

28.01.2022 12:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал рецепт от двоевластия в случае принятия обновленной Конституции. Соответствующие заявления он сделал сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настал период, когда нам с вами надо научиться жить по закону. И если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, которые мы примем в развитие Конституции, никогда двоевластия не будет", - сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что ВНС - это не надуманная форма, не из космоса взятая структура. Это народное вече уже спасало страну в предыдущие годы, вразумляло тех, кто хотел разрушить государство, а потому заслужило конституционный статус.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Настал период, когда нам с вами надо научиться жить по закону. И если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, которые мы примем в развитие Конституции,...
 
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