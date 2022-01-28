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Лукашенко: мы не станем форсировать партийное строительство
28.01.2022 12:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и парламенту заявил, что в стране нет намерения форсировать партийное строительство, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и парламенту заявил, что в...
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